Xiaomi представила новый флагман

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала флагманский смартфон 14 Ultra. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на материалы компании.

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Аппарат представлен в нескольких версиях — присутствует модель с отделкой из экокожи и модификация с корпусом из титана. Девайс получил 6,73-дюймовый экран LTPO AMOLED с разрешением 3200х1440 пикселей, частотой 120 герц и поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Максимальная яркость дисплея составляет 3000 нит.

Xiaomi 14 Ultra оснастили флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3, он имеет до 16 гигабайт оперативной и до 1 терабайта встроенной памяти. Также телефон вышел с камерой охлаждения, которая по сравнению с девайсом прошлого поколения была увеличена в три раза. На задней панели гаджета расположена камера Leica с четырьмя объективами разрешением 50 мегапикселей каждый. Камера позволяет снимать фото Ultra RAW и сохранять в формате DMG.

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 5300 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 90 ватт. Модель получила ОС Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS. Базовая версия Xiaomi 14 Ultra оценена в 6499 юаней, или около 83 тысяч рублей. Глобальные продажи стартуют 25 февраля.