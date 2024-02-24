В Швейцарии построят самое высокое здание из напечатанных на 3D принтере блоках

В Швейцарии начали возводить самое высокое инновационное здание мира. Оно состоит из бетонных блоков, напечатанных на 3D-принтере. Здание называется «Белая башня» (Tor Alva), сообщает сайт создателей проекта.

Необычное сооружение построят с использованием передовых 3D - технологий в отдаленной деревне Мюленс. Высота пятиэтажной башни — 30 метров, она будет сформирована из 32 печатных бетонных частей. Этажи свяжут десятки колонн необычной формы.

« 3D-технология позволяет эффективно изготавливать нестандартные, индивидуальные элементы. Их практически невозможно изготовить в таком масштабе с использованием традиционных технологий», — говорится на веб-сайте Tor Alva.

Отмечается, что роботизированная печать позволяет точно создавать нужные детали, вдвое сокращая расход материала.

Башня будет использоваться как многофункциональное пространство для художественных инсталляций, музыки и театральных представлений. Спиральная длинная лестница приведет посетителей к камерной сцене на верхнем этаже, где могут проводиться концерты.