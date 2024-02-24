Colorful показала оранжевый ноутбук Meow для геймеров

Производитель Colorful представил игровой ноутбук Colorfire Meow R15 в оригинальном дизайне с яркими цветами. Об этом сообщает портал Rozetked.

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Meow R15 предлагается в двух модификациях: с процессором AMD Ryzen 7 7735H (Zen3+) и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4050 или с процессором Ryzen 7 8845HS (Zen4) и видеокартой GeForce RTX 4070. Обе версии оснащаются оперативной памятью DDR5 на 16 ГБ с возможностью увеличения до 64 ГБ и SSD-накопителем объемом 512 ГБ. За охлаждение отвечает эффективная система охлаждения с двумя вентиляторами и шестью тепловыми трубками.

Базовая модель ноутбука получила 15,6-дюймовый экран с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц, тогда как версия подороже предлагает 2,5K-разрешение и частоту обновления 165 Гц.

Отмечается, что оранжевая крышка Colorfire Meow R15 получила керамическое покрытие. В этот цвет также покрашены клавиши WASD на клавиатуре.