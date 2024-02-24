Позиция Индии по передаче данных в ВТО обеспокоила производителей чипов

Международный консорциум полупроводников (ISMC) попросил Индию пересмотреть свой план по продвижению пошлин на трансграничную цифровую электронную коммерцию и передачу данных на предстоящей встрече Всемирной торговой организации (ВТО). Позиция Дели может помешать развитию индустрии, предупредили в ISMC. Об этом сообщает Reuters.

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Встреча ВТО пройдет в начале следующей недели в Абу-Даби. Один из вопросов на повестке — продление моратория на применение пошлин на электронные передачи данных (действует с 1998 года).

Развивающиеся страны, включая Индию, Южную Африку и Индонезию, намерены противостоять попыткам США и Европы продлить мораторий. Соглашение истекает в 2024 году. Отказ от моратория приведет к росту затрат и усугубит дефицит чипов, уверены в ISMC.