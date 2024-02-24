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Huawei выпустила новую раскладушку

Китайская корпорация Huawei анонсировала раскладной смартфон Pocket 2. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на материалы компании.

Huawei выпустила новую раскладушку
© Reuters

Девайс получил раскладную конструкцию, которая основана на горизонтальном шарнире. По словам представителей фирмы, для обеспечения прочности и долговечности гаджета они использовали в производстве ракетную сталь аэрокосмического класса и закаленное стекло. Аппарат оснащен 6,94-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением 2690x1136 пикселей и частотой 120 герц. На задней панели расположен дополнительный 1,15-дюймовый OLED-дисплей.

Huawei Pocket 2 работает на базе процессора Kirin 9000S, имеет 12 гигабайт оперативной и от 256 гигабайт до 1 терабайта встроенной памяти. Сзади находится камера с объективами разрешением 50, 12, 8 и 2 мегапикселя. Выпущенный телефон поддерживает оптическую стабилизацию и трехкратный оптический зум. Также аппарат получил поддержку спутниковой связи.

Pocket 2 вышел с аккумулятором емкостью 4520 миллиампер-часов с быстрой проводной зарядкой 66 ватт. Смартфон имеет поддержку Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC. Устройство работает на HarmonyOS 4.0. Раскладной смартфон оценили минимум в 7499 юаней, или около 96 тысяч рублей.

В конце февраля китайская компания ZTE представила Libero Flip, который назвала самым дешевым складным смартфоном на рынке. Устройство оценили в 420 долларов, или около 39 тысяч рублей.

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