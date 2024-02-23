Первое место по продажам наушников в России заняли реплики Apple

"Ъ": самыми популярными наушниками 2023 года в России стали фейковые AirPods
Самыми популярными наушниками в России по итогу 2023 года стали реплики Apple AirPods. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитического агентства GFK.
За весь 2023 год в России было продано 157 тыс. фейковых наушников в стиле Apple. На втором месте по популярности оказалась еще одна имитация продукции Apple — наушники Hoco W35, которые выполнены в стиле полноразмерных AirPods Max. Эта модель разошлась тиражом в 73 тыс. экземпляров.
При этом оригинальные наушники Apple не пользовались большим спросом среди россиян. По данным крупных ретейлеров, за 2023 год было продано всего 20 тыс. AirPods, что соответствует 15-му месту в рейтинге продаж. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков объясняет такую разницу тем, что фейковые наушники Apple имеют значительно более низкую цену и широкий канал дистрибуции через интернет-площадки, мелкий розничный сектор и торговые центры.
По оценке МТС, общий объем рынка наушников в России в 2023 году составил 30,6 млн устройств на сумму около 62 млрд руб. Это на 43% больше в натуральном выражении и на 23% больше в денежном выражении, чем в 2022 году. Наиболее популярными оказались TWS-гарнитуры (True Wireless Stereo), которые заняли 58% рынка в штуках и 72% рынка в деньгах.