Microsoft придумала, как сделать Windows 11 проще для пользовтаеля

Проводник в Windows 11 изменился достаточно сильно по сравнению с Windows 10, принеся в том числе противоречивые, современно выглядящие контекстные меню. Смотреться они стали действительно свежее и приятнее, но при этом многие отмечают, что «эргономичность» пострадала.

Если же говорить об оригинале от Microsoft, то её дизайнеры решили, что привычные пункты «Вырезать», «Копировать», «Вставить» будет лучше заменить иконками вместо текстовых пунктов, что были ранее, и это запутало многих пользователей, так как пиктограммы получились не слишком информативными. Однако в свежей инсайдерской сборке с индексом 26058 этот момент решили переработать в очередной раз. Инсайдеры сообщают, что наглядные иконки действий остаются, но к ним добавятся подписи, что делает эти действия более заметными. Это кажется логичным, так как это одни из самых часто выполняемых действий в ОС.