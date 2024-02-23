В сеть слили еще больше фото Nothing Phone (2a) накануне анонса

В сеть выложили новые подробные изображения Nothing Phone (2a), оставляя мало простора для фантазии до официального анонса.

© Ferra.ru

На них мы можем увидеть смартфон с прозрачной задней панелью, сквозь которую видна обновленная компоновка внутренних элементов. Дизайн сохраняет минималистичный стиль Nothing, но с более плавными линиями и более выраженным модулем камеры.

Ожидается, что Phone (2a) получит 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ внутреннего накопителя и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

GSMArena

Смартфон будет оснащен тройной камерой с 50-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным макрообъективом.