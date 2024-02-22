Xiaomi показала свой первый смартфон со спутниковой связью за 100 тысяч рублей

Компания Xiaomi провела масштабную презентацию в Китае, в рамках которой показала свой флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra с камерой Leica. Об этом сообщает портал Rozetked.

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Новинка оснащена плоским OLED-экраном без закруглений диагональю 6,73 дюйма с разрешением 3200х1440 пикселей, адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц и пиковой яркостью в 3000 нит. За производительность устройства отвечает флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище UFS 4.0 на 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Ключевой особенностью Xiaomi 14 Ultra стали четыре 50-мегапиксельные камеры с оптикой Summilux от Leica. В смартфоне установлены: основной датчик Sony LYT-900 с оптической стабилизацией (OIS) и переменной диафрагмой, телеобъектив с 3,2-кратным оптическим приближением и OIS, перископический модуль с 5-кратным зумом и OIS, а также ультраширокоугольный модуль. Три последние камеры представлены сенсором Sony IMX858. Спереди установлена селфи-камера на 32 Мп. За обработку снимков отвечает система на базе искусственного интеллекта Xiaomi AISP.

Аккумулятор емкостью 5300 мАч поддерживает быструю зарядку на 90 Вт и беспроводную мощностью 80 Вт. Среди прочих особенностей смартфона отмечается наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP68, поддержки спутниковой связи и специального набора для фотосъемки, который превращает смартфон в аналог камеры. Такой аксессуар предлагается отдельно от смартфона.

Xiaomi 14 Ultra будет доступен в белом и черном цветах из эко-кожи, которые, по словам производителя, не боятся грязи, царапин, влаги и нагрева. Также будет доступе смартфон в синем цвете и керамической крышкой. Кроме того, в продажу поступит Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition с титановой рамой. В Китае новинку в базовой модификации 12/256 ГБ оценили в 6499 юаней (около 83,1 тыс. руб.), тогда как титановая модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти обойдется уже в 8799 юаней (около 112,5 тыс. руб.).