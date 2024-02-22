Глава НАСА высказался о сотрудничестве с Россией по МКС

«У нас там есть международная космическая станция. У нас 15 международных партнеров, и Россия — один из них. Сотрудничество с Россией восходит к 1975 году, миссии "Аполлон-Союз", и с тех пор мы мирно сотрудничаем с Россией. Мы вместе построили космическую станцию, мы управляем ей вместе, но мы хотим, чтобы это продолжалось», — заявил он.