Глава НАСА высказался о сотрудничестве с Россией по МКС

Глава НАСА заявил, что не против продолжить сотрудничество с Россией по МКС
Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что США не против продолжить сотрудничество с Россией по работе на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на эфир CNN.
Нельсон напомнил, что США и Россия когда-то вместе построили МКС и в последующем тесно сотрудничали друг с другом в вопросах работы на станции. Глава НАСА подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы это продолжалось.
«У нас там есть международная космическая станция. У нас 15 международных партнеров, и Россия — один из них. Сотрудничество с Россией восходит к 1975 году, миссии "Аполлон-Союз", и с тех пор мы мирно сотрудничаем с Россией. Мы вместе построили космическую станцию, мы управляем ей вместе, но мы хотим, чтобы это продолжалось», — заявил он.
Ранее Роскосмос принял решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года.