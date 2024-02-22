"Второй Млечный Путь" обнаружен в ранней Вселенной

Международная команда астрономов при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба заглянула в далекое космическое прошлое и обнаружила раннюю галактику, которая по своим характеристикам оказалась очень похожей на наш Млечный Путь.

© Российская Газета

Как сообщает Phys.org, обнаруженная галактика получила название "Светлячок". Она включает в себя сеть массивных звездных скоплений, изучение которых дает ученым новое понимание процессов формирования и роста галактик в ранней Вселенной. Дело в том, что "Светлячок" появился всего через 600 миллионов лет после Большого взрыва, а возраст Вселенной оценивается примерно в 13,7 миллиарда лет. То есть космическому телескопу Уэбба удалось поймать сигнал из галактики, который шел до нас более 13 миллиардов лет.

Поймать его удалось только при помощи гравитационного линзирование, то есть телескоп наблюдал сигнал через своего рода естественное увеличительное стекло, в роли которого выступили массивные скопления галактик на переднем плане. Кстати, рядом со "Светлячком" были обнаружены еще две ранние галактики, получившие названия "Лучший друг" и "Новый лучший друг".

"Светлячок" демонстрирует признаки, ожидаемые от будущей галактики типа Млечного Пути, запечатленной на самой ранней и самой богатой газом стадии ее формирования, - пишут авторы исследования. - Масса этой молодой галактики сосредоточена в 10 скоплениях, масса которых колеблется от примерно 200 000 до 630 000 солнечных масс".

По мнению ученых, эти скопления очень важны для науки. Они являются ключом к пониманию того, как именно растут галактики. В данном случае удалось оценить возраст скоплений и историю их звездообразования. Оказалось, что вспышка активности звездообразования произошла там примерно в то же время, когда молодой галактикой был испущен свет, дошедший до нас только сейчас.

Особое внимание исследователи уделили центральному кластеру и обнаружили, что температура там чрезвычайно высока: она достигает 40 000 градусов Цельсия. Также установлено, что галактика формировалась в очень бедной металлами среде. Эти наблюдения и другие свидетельства показывают, что "Светлячок", вероятно, является прародителем галактик, подобных нашему Млечному Пути.