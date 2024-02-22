В "городе смерти" найден загадочный подземный лабиринт

В Мексике археологи из Национального института истории и антропологии (INAH) провели георадарное обследование города сапатеков Митла и обнаружили следы таинственного подземного лабиринта.

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Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте INAH. Археологи использовали несколько передовых технологий, в том числе георадар (GPR), электротомографию (ERT) и интерферометрию окружающего сейсмического шума (AIRSA). Их целью был поиск потенциальных археологических объектов, расположенных под церковью Святого апостола Павла.

Она была построена испанцами в XVII веке на руинах города Митла, который считался "городом мертвых". Согласно верованиям сапатеков, под Митлой располагался вход в подземный мир мертвых. Кстати, сейчас Митла является археологическим памятником. Этот город расположен в долине Оахака в одноименном штате Оахака на юге Мексики.

Согласно местной легенде, указанная выше церковь была построена у входа в подземный лабиринт, который служил своего рода коридором - проходом из царства живых в царство мертвых. Подземный мир на местном языке науатль называется "Миктлан", что означает "место мертвых". В рамках исследования археологи сначала обследовали четырехугольную площадь. На ней в доиспанский период стоял языческий храм, а после колонизации испанцы возвели там церковь.

Площадь окружена четырьмя курганами, внутри которых были обнаружены пустоты. Под самой церковью георадар выявил остатки доиспанского храма. Но самыми интересными стали "следы лабиринта", обнаруженные радаром. Предварительная обработка полученных данных говорит о том, что в центральной части памятника находятся три четырехугольника, соединенные коридорами. Они датированы примерно 1200 годом нашей эры.

"В целом три геофизических метода изучения недр археологической зоны Митла дали соответствующую информацию, которая позволила нам сделать вывод о существовании структур и особенностей, представляющих археологический интерес, - отметил соавтор исследования Арготе Эспино. - Более того, неинвазивные методы исследования способствовали определению подземной конфигурации Митлы, древней "Леобаа", или "Дома гробниц" на языке сапотеков. Здесь находился священный город, предназначенный преимущественно для почитания предков".

Археологи не исключают, что в ближайшее время могут быть обнаружены и другие археологические элементы, например, полости, полы или стены лабиринта. Сообщается, что после обработки всех данных будет создана 3D-модель подземного мира сапатеков.