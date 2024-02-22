Эксперт объяснил причину солнечных вспышек 22 февраля
Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин назвал причину солнечных вспышек, которые произошли 22 февраля. Об этом сообщает «RT на русском».
По словам Абунина, солнечные вспышки больших классов чаще происходят в момент прохождения максимума солнечной активности. Эксперт уточнил, что две недавние вспышки сопровождались небольшими выбросами плазмы, которые были направлены не на Землю, а по касательной. Причиной этому, как считает Абунин, стала высокая солнечная активность.
«Дело в том, что мы всё-таки находимся в максимуме солнечной активности, даже по разным оценкам прошли этот максимум. Но как раз на фазе после максимума и возле максимума, чаще всего, статистически наблюдались вот такие вот события в больших классах. То есть это нормально для текущего момента времени и для текущего положения в цикле солнечной активности», — рассказал он.
Ранее эксперты объяснили отсутствие магнитной бури после вспышки на Солнце.