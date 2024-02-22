Эксперт объяснил причину солнечных вспышек 22 февраля

«Дело в том, что мы всё-таки находимся в максимуме солнечной активности, даже по разным оценкам прошли этот максимум. Но как раз на фазе после максимума и возле максимума, чаще всего, статистически наблюдались вот такие вот события в больших классах. То есть это нормально для текущего момента времени и для текущего положения в цикле солнечной активности», — рассказал он.