В научной фантастике люди будущего нередко находят способы перемещаться на скорости света. Но может ли человеческое тело пережить настолько высокую скорость в реальности? Портал space.com разобрался, что произойдет с организмом человека на скорости света.

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Допустим, человек действительно сможет достичь скорости 299 792 458 метров в секунду. Люди не ощущают постоянную скорость, поэтому испытуемый совсем не обязательно заметит, что двигается так быстро. Проблема в том, что этой скорости сначала нужно достичь, однако сильное ускорение вполне способно причинить человеку ущерб, или даже убить его.

Дело в том, что при высоком ускорении нарушается кровоснабжение конечностей. Большинство людей могут выдержать короткие перегрузки от 4 до 8 g, но по мере возрастания силы перегрузки способность тела прокачивать кровь от ног до головы снижается. Рано или поздно кровь застоится, и человек потеряет сознание. Если вскоре после этого перегрузка не остановится, в какой-то момент организм умрет от кислородного голодания.

Пилоты боевых самолетов и другие профессионалы, привыкшие к высоким перегрузкам, обучаются техникам, которые позволяют сохранять сознание. Например, они напрягают мышцы конечностей, что, вкупе со специально разработанными костюмами, позволяет выдерживать перегрузки до 9 g. Но если ускориться до скорости света за несколько секунд, то перегрузка мощностью 6000 g в прямом смысле слова расплющит пилота.

Конечно, можно разгоняться до скорости света и на более безопасной перегрузке — скажем, 2 g. Но тогда для этого понадобится более пяти месяцев непрерывного движения по прямой линии без малейшего сопротивления воздуха. На 1 g (ускорение свободного падения) разгон занял бы более 11 месяцев.

К сожалению, мы в любом случае не сможем достичь скорости света, т.к. человек обладает конечной массой. Специальная теория относительности Эйнштейна гласит, что, по мере приближения к скорости света, масса объекта начинает возрастать. Иными словами, если объект сможет достичь скорости света, то его масса станет бесконечной, и для поддержания скорости понадобится бесконечный объем энергии.

Несмотря на это, человечество научилось разгонять некоторые вещи до весьма впечатляющих скоростей. Если, конечно, под «вещами» можно подразумевать субатомные частицы. Установки-ускорители могут разгонять электроны до 99,9% скорости света, но есть большая разница между разгоном ничтожно маленькой частицы и запуском человека на той же скорости. Второй вариант потребует абсурдного объема энергии, и это при условии, что сам эксперимент не сломает законы физики.