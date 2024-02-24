Искусственный интеллект восстановит на Вологодчине фрески Дионисия 1502 года

Сотрудники Института космических исследований РАН и Кирилло-Белозерского музея-заповедника используют нейросети, чтобы восстановить знаменитые фрески Дионисия 1502 года. Они находятся в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.

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По словам директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова, которые приводит пресс-служба музея, в росписи есть некоторые утраты, например, части, украшающие барабан купола. Утерянные изображения восстанавливают из мелких фрагментов и на основе общей карты. Но это затратно по времени.

Поэтому и решили использовать нейронные сети. Их обучили на большой выборке изображений. Как отметила директор Музея фресок Дионисия Ирина Паршукова, с помощью искусственного интеллекта можно будет представить росписи собора Рождества Богородицы, выполненные Дионисием, такими, как их видел сам мастер.

По словам директора музея, работу специалистов условно можно назвать реставрацией, все же реставрация - это воссоздание до оригинала. И у каждого реставратора свое субъективное видение результата работы. А нейросеть беспристрастна. И она, при наличии необходимого объема информации, точно воспроизведет оригинал.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Для реставрации использовали нейросеть "Stable Diffusion". Она, по утверждению специалистов Института космических исследований, справляется с "ретушированием" не только малых, но и значительных потерь. Ей удалось восстановить фоновый цвет и повторяющиеся узоры. В настоящее время наполняют базу нейросети фотографиями фрагментов фресок Дионисия

Собор Рождества Богородицы построили в 1490 году. Его расписал известный иконописец Дионисий с сыновьями. Он создал их за 34 дня в виде иконостаса и стенописи собора. Случилось это в 1502 году с 6 августа по 8 сентября. Точная дата известна по оставшейся надписи.