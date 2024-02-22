Представлен складной смартфон Huawei Pocket 2

В Китае состоялась презентация складного смартфона Huawei Pocket 2. Как утверждает производитель, новый шарнир Xuanwu позволил почти избавиться от зазора между половинками корпуса и уменьшить складку на экране. Кроме того, смартфон теперь легче раскрывать и складывать.

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Дисплей

Huawei Pocket 2 обладает основным 6,94-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2690×1136 пикселей (420 ppi), частотой обновления 1-120 Гц, и частотой дискретизации 300 Гц. Поддерживается технология HDR10, DCI-P3.

Кроме того, гаджет получил внешний 1,15-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 340×340 пикселей (296 ppi), частотой обновления 1-60 Гц и частотой дискретизации 120 Гц.

Аппаратная основа

Какой процессор установлен в Huawei Pocket 2 производитель не уточнил. Вероятно, это Kirin 9000s. Объём оперативной памяти составляет 12/16 ГБ, объём встроенной памяти – 256/512/1024 ГБ. Есть возможность расширения при помощи NM Card (до 512 ГБ).

Ёмкость аккумулятора достигает 4520 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт, беспроводная зарядка на 40 Вт и обратная беспроводная зарядка на 7,5 Вт.

Камеры

Huawei Pocket 2 оснащён основной камерой с четырьмя датчиками:

главный модуль на 50 Мп, f/1,6, OIS;

широкоугольный объектив на 12 Мп, f/2,2;

телефото-объектив на 8 Мп, f/2,4, 3x, OIS;

гиперспектральный датчик на 2 Мп, f/2,0.

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Гиперспектральный датчик замеряет силу ультрафиолетового излучения во избежание солнечных ожогов на коже. При нанесении солнцезащитного крема на лицо он также подскажет, какие участки остались открытыми или недостаточно обработаны.

Спереди установлена селфи-камера на 10,7 Мп (f/2.2). Поддерживается запись видео 4K.

Прочее

Смартфон также поддерживает двустороннюю спутниковую связь через систему Beidou. Кроме того стоит отметить поддержку Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, наличие стерео-динамиков, дактилоскопического сканера в кнопке питания и защиту от пыли и влаги по стандарту IPX8.

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Гаджет работает под управлением HarmonyOS 4. Размеры девайса составляют 170×75,5×7,25 мм (в разложенном виде); 87,8×75,5×15,3 мм (в сложенном). Вес – 199/202 грамм (кожа/стекло).

Сроки выхода, цвета, цена

Продажи Huawei Pocket 2 стартуют в марте этого года. Аппарат доступен в четырёх цветах: сером, белом, фиолетовом (кожа), и чёрном (кожа).

Цена Huawei Pocket 2:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 7 499 юаней ($1043);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 7 999 юаней ($1112);

12 ГБ ОЗУ и 1024 ГБ ПЗУ – 8 999 юаней ($1252).