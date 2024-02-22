В Барселоне нашли руины шоколадной фабрики XIX века

В центре Барселоны археологи нашли так называемую «архитектурную матрешку». Речь идет о зданиях, которые много раз перестраивались. Руины обнаруженного недавно здания говорят о том, что в позапрошлом веке здесь находилась шоколадная фабрика.

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Специалисты провели реконструкцию особняка в Старом городе (Сьютат-Велья) на площади Пласа-де-ла-Льяна. Там были обнаружены многочисленные перестройки здания, археологические артефакты и более древние слои.

Археологи узнали, что в поместье есть стены с арками и дверями большого средневекового дома XIV столетия. Поднятые архивные документы помогли установить, что изначально это здание было готическим особняком, который мог принадлежать «Пиа Альмойна» – благотворительной организации кафедрального собора Барселоны.

Позднее его превратили в общежитие, которое проработало до XVI века, пока хозяин не решил ремонтировать его, чтобы оно соответствовало моде того времени. В начале XVIII здание разделили на три объекта, один из которых на данный момент соответствует зданию на площади Пласа-де-ла-Льяна, 23. В течение того же столетия в данной части появилась шоколадная фабрика. В результате здание представляет собой «матрешку» из разных слоев возрастом около 600 лет.

«В Альманахе Всемирной выставки 1888 года фабрика упоминается по адресу Пласа-де-ла-Льяна, 23 как «Гуардиа (Клементе). Шоколад и пастиллаже». Найдены артефакты, связанные с производством, в том числе свинцовые пластины, используемые для изготовления этикеток шоколада», – сказано в заявлении Археологической службы Барселоны.