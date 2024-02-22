Соцсеть X обвинили в продаже синих галочек лицам под санкциями

Некоммерческая организация Tech Transparency Project (TTP) опубликовала отчёт о том, что соцсеть Х продавала синие галочки верификации лицам, находящимся под санкциями, в том числе признанным в США террористам.

В числе тех, кому соцсеть ни под каким предлогом не должна была продавать верификацию, находится и глава «Хезболлы» Хасан Насралла, чей аккаунт насчитывает порядка 93 тысяч подписчиков. Причём его профиль имеет отметку «ID verified», которая означает, что владелец предоставил удостоверение личности, выданное правительством.