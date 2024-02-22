Microsoft принудительно обновит ПК пользователей

В корпорации Microsoft рассказали, что обновление совместимых компьютеров до версии Windows 11 23H2 произойдет автоматически. Об этом сообщает издание The Register.

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В компании отметили, что начнут более широко разворачивать актуальную версию своей ОС на устройствах потребителей. По большей части новую версию будут принудительно устанавливать на девайсах, которые работают под управлением Windows 11 21H2. Ее поддержка завершилась 10 октября 2023 года.

Представители корпорации напомнили, что техническая поддержка версии 23H2 будет актуальна до 11 ноября 2025 года. Автоматическое развертывание обновления будет происходить поэтапно. В Microsoft отметили, что будут использовать искусственный интеллект (ИИ), который обеспечит плавное обновление.

По словам журналистов медиа, принудительное обновление может разочаровать пользователей Windows 11 21H2.

«Проблемы с исправлениями и обновлениями в порядке вещей, и клиенту простительно придерживаться того, что, как он знает, работает», — подытожили авторы.