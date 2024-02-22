В Индии запустили аналог Google Play и App Store

Индийская финансово-технологическая компания PhonePe запустила магазин приложений Indus Appstore в качестве аналога американским Google play и AppStore компании Apple. Об этом говорится в пресс-релизе PhonePe.

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"Indus Appstore представляет собой попытку со стороны PhonePe создать более конкурентный и ориентированный на местные реалии рынок приложений для Индии, который уже является крупнейшим в мире по числу скачиваний", - говорится в пресс-релизе по итогам торжественной церемонии запуска, состоявшейся в среду в Нью-Дели.

По данным PhonePe, в магазине доступны 200 тыс. приложений и игр по 45 различным категориям. Интерфейс доступен на 12 распространенных в Индии языках, что, подчеркивают в компании, сделает маркетплейс доступным для 95% населения страны.

В течение одного года разработчики приложений будут освобождены от выплат платформе за размещение своего продукта. Кроме того, пользователи смогут оплачивать покупки внутри приложений через сторонние сервисы. Позже PhonePe введет собственную систему оплаты таких покупок, но при этом платформа оставит для разработчиков возможность пользоваться услугами третьих компаний. Как отмечают в PhonePe, Indus Appstore стала первым магазином приложений, который задействовал такую систему.

"Indus Appstore бросил вызов статус-кво, возвестив эру более здоровой конкуренции магазинов мобильных приложений. В свою очередь, это поможет создать более демократичную и динамичную индийскую цифровую экосистему. Indus Appstore демонстрирует нашу приверженность выстраиванию инклюзивной экосистемы, где каждый индиец будут чувствовать себя как дома", - заявил глава и основатель PhonePe Самир Нигам.