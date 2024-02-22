Ученые создали аналог DVD-диска объемом 200 ТБ

Помните те времена, когда DVD-диски казались верхом технологий? А что, если бы мы сказали вам, что ученые из Китая создали оптический диск, вмещающий в себя 15 000 DVD-дисков или 200 ТБ данных?

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Представьте себе: вся ваша музыка, фильмы, игры, фотографии и документы — все это на одном крошечном диске!

Секрет в многослойной структуре. Диск состоит из 100 оптических слоев, каждый из которых может хранить информацию. Для сравнения, обычный DVD-диск имеет всего один слой. Для записи и чтения информации используется фемтосекундный лазер.

Но есть нюансы: скорость записи и чтения пока что невысока. Также необходима разработка устройства для чтения таких дисков.

Nature

Но даже с учетом этих недостатков, разработка китайских ученых — это огромный шаг вперед в области хранения данных.