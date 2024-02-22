Дизайнер представил концепт Windows 12 Mobile для смартфонов

Дизайнер с YouTube-канала AR 4789 представил концепт мобильной операционной системы Windows 12 Mobile. Видеоролик доступен на канале энтузиаста.

© YouTube/ AR 4789

В фанатской презентации дизайнер продемонстрировал различные функции и возможности системы, которая внешне напоминает Android, iOS и компьютерную версию Windows 11, оптимизированную под мобильные устройства. При этом в ролике не прослеживается дизайн существовавших ранее Windows Mobile и Windows Phone.

По задумке автора, система позволяет пользователю настраивать рабочий стол по своему вкусу и использовать несколько рабочих столов. Среди приложений, которые можно увидеть на экране, есть браузер Edge, магазин приложений Microsoft Store и чат-бот Copilot с искусственным интеллектом. Во всех случаях иконки приложений идентичны ПК-версиям.