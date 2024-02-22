Ученые объяснили механизм пения китов

Механизм пения китов объяснили ученые
Киты поют, используя особые хрящи, необходимые для передачи звуков под водой. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Дании.
Создав 3D-модель гортани кита, исследователи установили, что в образовании звуков у китов, помимо голосовых связок, участвуют удерживающие их черпаловидные хрящи. Они образуют кольцо, которое воздействует на гортанную подушку. Когда кит выдыхает, подушка волнообразно вибрирует, создавая звуки. Это помогает животным поддерживать связь друг с другом в темных глубинах океана, пишет Nature
«Самки горбатых китов и их детеныши общаются друг с другом голосом, а самцы горбатых поют, чтобы привлечь самок», – пояснил ведущий автор исследования Коэн Элеманс.
Ранее ученые объяснили, как питаются киты. Выдыхая воздух, они создают так называемые пузырьковые сети, которые выстраиваются в «стены» и удерживают планктон и рыбу в замкнутом пространстве.