Ученые объяснили механизм пения китов

Киты поют, используя особые хрящи, необходимые для передачи звуков под водой. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Дании.

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Создав 3D-модель гортани кита, исследователи установили, что в образовании звуков у китов, помимо голосовых связок, участвуют удерживающие их черпаловидные хрящи. Они образуют кольцо, которое воздействует на гортанную подушку. Когда кит выдыхает, подушка волнообразно вибрирует, создавая звуки. Это помогает животным поддерживать связь друг с другом в темных глубинах океана, пишет Nature

«Самки горбатых китов и их детеныши общаются друг с другом голосом, а самцы горбатых поют, чтобы привлечь самок», – пояснил ведущий автор исследования Коэн Элеманс.