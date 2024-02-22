Apple выпустила новое приложение эксклюзивно для iPhone
Любите спорт? Тогда у Apple для вас есть приятный сюрприз — новое приложение Apple Sports!
Приложение бесплатное и пока доступно только на iPhone в США, Канаде и Великобритании. Но всегда есть возможности обойти региональные ограничения.
Чего ждать? Мгновенного доступа к:
- Реальным счетам: узнавайте результаты матчей в режиме реального времени — никакой задержки!
- Подробной статистике: следите за любимыми игроками и командами, анализируйте результаты.
- Любимым командам: персонализируйте приложение, добавив свои любимые лиги и команды — они всегда будут под рукой.
- Быстрому переходу: легко переключайтесь между счетами, предстоящими играми, подробным описанием матчей и составами команд.
- Трансляциям: одним нажатием переходите в приложение Apple TV и смотрите матчи в прямом эфире.
Сейчас в приложении представлены футбол, баскетбол, хоккей и американский футбол. А вскоре появятся бейсбол, американский футбол (колледжи), женский футбол и женский баскетбол.
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