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Apple выпустила новое приложение эксклюзивно для iPhone

Любите спорт? Тогда у Apple для вас есть приятный сюрприз — новое приложение Apple Sports!

Apple выпустила новое приложение эксклюзивно для iPhone
© Apple

Приложение бесплатное и пока доступно только на iPhone в США, Канаде и Великобритании. Но всегда есть возможности обойти региональные ограничения.

Чего ждать? Мгновенного доступа к:

  • Реальным счетам: узнавайте результаты матчей в режиме реального времени — никакой задержки!
  • Подробной статистике: следите за любимыми игроками и командами, анализируйте результаты.
  • Любимым командам: персонализируйте приложение, добавив свои любимые лиги и команды — они всегда будут под рукой.
  • Быстрому переходу: легко переключайтесь между счетами, предстоящими играми, подробным описанием матчей и составами команд.
  • Трансляциям: одним нажатием переходите в приложение Apple TV и смотрите матчи в прямом эфире.

Сейчас в приложении представлены футбол, баскетбол, хоккей и американский футбол. А вскоре появятся бейсбол, американский футбол (колледжи), женский футбол и женский баскетбол.

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