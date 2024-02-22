Эксперт рассказал, почему нельзя закрывать фоновые приложения на Android

Частое закрытие свернутых приложений на Android может быть чревато быстрой разрядкой смартфона, поскольку на повторный запуск программ устройство тратит больше энергии, чем на их открытие из фона. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.

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По словам эксперта, используя приложение, юзер взаимодействует с его видимой частью. При этом в оперативную память устройства загружаются все необходимые и невидимые для работы программы ресурсы. Как только приложение сворачивается, начинается взаимодействие с его невидимой частью: ОС автоматически фиксирует состояние, которое было у программы на момент ее сворачивания, то есть кэширует его.

«Когда пользователь снова обращается к ранее свернутому приложению, системе уже не требуется инициировать его полную загрузку, а нужно лишь восстановить кэш. В случае закрытия, ОС придется вновь подгружать все необходимые ресурсы, поэтому с этой точки зрения сворачивание приложений несет больше пользы, чем закрытие», – сказал Горбунов.

Подгрузка всех ресурсов приложения при его запуске, по словам Горбунова, в документации Google для Android-разработчиков называется «холодным запуском». Такая процедура задействует больше вычислительных ресурсов смартфона, а значит и нагрузку на батарею оказывает больше. Следовательно, если постоянно открывать и закрывать приложения, заряд расходоваться будет быстрее.