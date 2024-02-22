Названы плюсы и минусы камерофона Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Ведущий YouTube-канала Quke.ru подробно рассказал о новом Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G.

В комплекте с Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G вы получаете зарядку на 67 Вт, чехол. На экране у смартфона сразу же с завода есть защитная плёнка. Правда, влагозащиты у него никакой нет, а корпус сделан из пластика.

Дисплей у Redmi Note 13 Pro 5G имеет диагональ 6,7 дюйма, матрицу OLED, частоту обновления 120 Гц. Также у телефона нет проблем с ШИМом.

Что касается процессора, то на новинке стоит Snapdragon 7S Gen 2. Это на самом деле переименованный и разогнанный Snapdragon 6 Gen 1. Набирает Snapdragon 7S Gen 2 в AnTuTu 590 тысяч баллов. При выполнении повседневных задач смартфон будет работать очень быстро, для игр тоже в целом он подойдёт, только запускаться они в основном будут на средних настройках.

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Ёмкость аккумулятора у Note 13 Pro 5G составляет 5100 мА*ч, мощность зарядки — 67 Вт. Полностью заряжается телефон за 40 минут. Также он выдал 8 часов работы дисплея, то есть к концу дня оставалось около 40% заряда.

Селфи-камера у новинки имеет разрешение 16 МП, но не может записывать видео в 4К. Основной объектив отличается разрешением в 200 МП и наличием оптической стабилизации, также есть ширик на 8 МП и макро на 2 МП. По части фото на основную камеру Note 13 Pro 5G показывает действительно впечатляющие результаты во всех условиях. Видео записывает основной модуль максимум в 4К 30 к/с, но стабилизация работает плохо.

Вывод