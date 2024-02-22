Часы Google Pixel Watch 2 смогут сообщать время через вибрацию

Представьте: вам нужно узнать время, но смотреть на часы неудобно. С Pixel Watch 2 это не проблема! Скоро на них появится функция, которая сообщит вам текущее время... вибрацией!

© Ferra.ru

Легким двойным касанием по экрану часы передадут вам время серией вибраций: одна вибрация — десяток минут, короткая — единица.

Хотите узнать только четверть часа? Хватит и одного касания, часы ответят соответствующим количеством вибраций.

9to5Google

9to5Google

Но это еще не все! Вы сможете выбрать формат вибрации:

Цифры: длинная вибрация — 10, короткая — 1.

длинная вибрация — 10, короткая — 1. Ближайшие 15 минут: одна вибрация за каждые 15 минут.

Функция пока тестируется на некоторых устройствах, но, скорее всего, появится для всех уже в следующем обновлении Pixel Feature Drop.