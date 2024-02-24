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Эксперт заявил об опасности «умных устройств»

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко заявил, что разного рода «умные» устройства могут передавать мошенникам личные данные владельцев.

Эксперт заявил об опасности «умных устройств»
© depositphotos.com

«Вопрос в том, как мы используем "умные" устройства и достаточно ли мы умны, чтобы их использовать? Нужно научиться с ними обращаться таким образом, чтобы мы были готовы к тому, что устройство может сливать наши данные», - цитирует Дащенко РИА Новости.

Эксперт отметил, что дешевые устройства могут быть не в достаточной степени защищены от действий хакеров.

Ранее «СП» писала о том, что некоторые пользователи Google начали получать сообщения при входе в свои учётные записи, что у страницы входа «скоро будет новый внешний вид».

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