Эксперт заявил об опасности «умных устройств»

«Вопрос в том, как мы используем "умные" устройства и достаточно ли мы умны, чтобы их использовать? Нужно научиться с ними обращаться таким образом, чтобы мы были готовы к тому, что устройство может сливать наши данные», - цитирует Дащенко РИА Новости.