Обнаружены колебания гигантской структуры в Млечном Пути

Волна Рэдклиффа представляет собой синусоидальную цепочку плотных газовых облаков длиной 2,7 килопарсек (8,8 тысячи световых лет), которая располагается на расстоянии 978 светового года. Об открытии этой структуры с помощью 3D-картографии пыли было объявлено в 2020 году, однако, несмотря на ее волнообразный характер, ученым не удавалось подтвердить, что она действительно является колеблющейся.