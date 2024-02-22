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ChatGPT впал в бред, продлившийся более полусуток

Пользователи интеллектуального чат-бота ChatGPT американской компании OpenAI обратили внимание на странный сбой в работе нейросети, случившийся 20-21 февраля. В течение 16 часов ChatGPT отвечал на запросы бессмысленными фразами и неполными предложениями, сообщает портал Tech Xplore со ссылкой на данные информагентства Agence France-Presse (AFP).

ChatGPT 16 часов подряд давал бессмысленные ответы
© Газета.Ru

По словам столкнувшихся с проблемой, чат-бот генерировал несуществующие слова, произвольно переключался на разные языки, постоянно поправлял сам себя, зацикливался на одних и тех же фразах и в целом вел себя так, словно он «одержим призраками».

В некоторых случаях ответы нейросети напоминали произведения поэтов-авангардистов.

«Уволен волнами фотосетов, птенец продукта глубоко, как будто няня под сомбреретом админского цвета», — так выглядела одна реплик ChatGPT во время сбоя в переводе на русский.

В OpenAI не стали комментировать неполадки, лишь указав на сайте, что компания изучает жалобы на неожиданное поведение ChatGPT. Спустя более полсуток ИИ пришел в норму. В компании также отказались отвечать на вопросы журналистов о причинах инцидента.

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