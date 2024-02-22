Ученые предсказали риск вымирания видов с помощью новой модели

В течение многих лет ученые ломали голову над «процессом старения» видов, в частности над тем, как меняется риск их вымирания с течением времени. Преобладающая теория «Красной королевы», предполагала, что старые виды не имеют никаких преимуществ перед молодыми и постоянно вынуждены адаптироваться, чтобы оставаться на плаву. Однако новое исследование Канзасского университета ставит крест на этой теории, предлагая новую модель, которая точно предсказывает риск вымирания в зависимости от возраста.

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Теория Красной королевы рисует картину постоянной конкуренции, вынуждающей виды неустанно эволюционировать, лишь бы остаться на месте. Изначально принятая, эта теория не смогла объяснить недавние находки, свидетельствующие о том, что более молодые виды подвергаются более высокому риску вымирания. В результате образовался «теоретический вакуум», в котором отсутствовало единое объяснение этих наблюдений.

Джеймс Солсбери и его команда провели исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Они предложили «нейтральную теорию биоразнообразия» в качестве недостающего элемента. Эта модель, хотя и кажется простой, предполагает, что экологически схожие виды конкурируют за ограниченные ресурсы, а результаты в значительной степени случайны. В этом сценарии виды либо расширяются с малых размеров, либо вымирают, всегда подверженные замене конкурентами.

Применив эту теорию к окаменелостям, команда Солсбери обнаружила, что она удивительно точно предсказывает выживание ископаемого зоопланктона. Это также объяснило отклонения от предсказаний Красной королевы. Хотя может показаться, что нейтральная теория свергает Красную королеву, Солсбери признает ее ценность в том, что она подчеркивает постоянную конкуренцию за ресурсы.