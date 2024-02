Ученые предсказали риск вымирания видов с помощью новой модели

Джеймс Солсбери и его команда провели исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Они предложили «нейтральную теорию биоразнообразия» в качестве недостающего элемента. Эта модель, хотя и кажется простой, предполагает, что экологически схожие виды конкурируют за ограниченные ресурсы, а результаты в значительной степени случайны. В этом сценарии виды либо расширяются с малых размеров, либо вымирают, всегда подверженные замене конкурентами.