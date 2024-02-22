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Европейский спутник ERS-2 сгорел над северной частью Тихого океана

Европейский спутник ERS-2, запущенный в 1995 году для наблюдения за Землей, сошел с орбиты и вошел в атмосферу планеты над северной частью Тихого океана. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА), которое занималось запуском спутника.

Европейский спутник ERS-2 сгорел над северной частью Тихого океана
© globallookpress.com

«21 февраля 2024 года он достиг критической высоты около 80 км, на которой атмосферное сопротивление было настолько сильным, что он начал распадаться на куски», - говорится в пресс-релизе ЕКА.

Падение спутника произошло в районе между Аляской и Гавайскими островами. В агентстве назвали подобный способ избавления от спутника «лучшим вариантом». В публикации добавили, что материальный ущерб утилизации космического аппарата не сообщается, заверив в отсутствии радиоактивных и токсичных веществ в его фрагментах.

ERS-2 успешно собрал информацию о состоянии океанов, озонового слоя, протяженности полярных льдов и других явлениях зеленой планеты.

Напомним, спутник был запущен в апреле 1995 году с космодрома во французской Гвиане, в 2011 году он завершил свою работу по сбору информации о планете, после чего было принято решение утилизировать его. К 2024 году аппарат израсходовал большую часть топлива, что было необходимо для безопасного схода с орбиты.

Наука и техника
Европейское космическое агентство