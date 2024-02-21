Раскрыта цена геймерского ноутбука Lenovo с 64 ГБ оперативной памяти и RTX4090

Lenovo анонсировала цену и дату начала продаж своего флагманского игрового ноутбука Legion Y9000K 2024. Новинка поступит в продажу в Китае 27 февраля по цене в 30 тыс. юаней (около 384 тыс. руб.), сообщает портал ITHome.

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Ноутбук оснащается 16-дюймовым MiniLED-экраном с разрешением 3,2K (3200х2000 пикселей) с частотой обновления изображения 165 Гц. Также заявлен 100-процентный охват цветового пространства Adobe RGB и пиковая яркость в 1200 нит.

За производительность компьютера отвечает 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900HX с TDP до 125 Вт и видеокарта NVIDIA GeForce RTX4090 Laptop с TDP 175 Вт. Пользователям также доступны 64 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объемом 2 ТБ.

Несмотря на наличие системы жидкостного охлаждения на 230 Вт, толщина ноутбука составляет всего 22,7 мм, а вес — 2,56 кг. Legion Y9000K 2024 получил аккумулятор на 100 Втч и поставляется с адаптером питания на 330 Вт. Среди прочих особенностей называют наличие разъемов USB-C с Thunderbolt 4 и HDMI 2.1.