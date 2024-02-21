Нейросеть Copilot от Microsoft стала «умнее» и полезнее

Компания Microsoft выпустила обновление для чат-бота Copilot для бета-тестеров в канале Canary на Windows 11. Теперь нейросеть умеет управлять компьютером, говорится в блоге компании.

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В обновлении от 20 февраля говорится, что теперь Copilot умеет показывать доступные сети Wi-Fi, предоставлять информацию о компьютере пользователя, указать состояние аккумулятора, включать режим экономии заряда на ноутбуках, очищать корзину и многое другое. Чат-бот также научился управлять функциями для пользователей с ограниченными возможностями, среди которых голосовой ввод, изменение шрифта, повышение контрастности и многое другое.

Также отмечается, что Copilot умеет переключаться между светлой и темной темами, делать скриншоты, включать режим «Не беспокоить», менять громкость, открывать нужное приложение и другое.

Пока эти функции доступны лишь тестировщикам. Когда они станут доступны для всех пользователей, неизвестно.