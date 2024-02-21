Редкое золотое кольцо царской семьи обнаружено в Ютландии

Археологи из Национального музея Дании впервые показали редкое золотое кольцо, обнаруженное на территории региона Ютландия, на юго-западе страны. Эксперты считают, что оно принадлежало неизвестному представителю правящей элиты, связанному с династией Меровингов.

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Удивительная находка, как сообщает Heritage Daily, указывает на ранее неизвестную историкам княжескую семью, которая правила в Юго-Западной Ютландии. Более того, эта семья, вероятно, имела прочные связи с правителями Франции из знаменитой династии Меровингов.

Из представленного описания следует, что кольцо изготовлено из 22-каратного золота. Оно украшено полудрагоценным камнем, разновидностью граната. В его стилистике использованы две спирали и ручки-трилистники, характерные для украшений франков V-VI веков нашей эры. Однако франкское кольцо было обнаружено не во Франции, а в Дании, в городке Эммерлеве. Всего в двух километрах от места находки расположены остатки замка. Поэтому, считают археологи, находка позволяет предположить, что этот район был центром правящей элиты на протяжении сотен лет.

"Кольцо, вероятно, указывает на присутствие в этом районе ранее неизвестной княжеской семьи, имеющей тесные связи с Меровингами - семьей, которая управляла королевством во Франции", - цитирует издание сообщение для прессы Национального музея Дании.

В свою очередь Кирстин Поммергор, инспектор Национального музея, объяснила, что форма и художественный стиль кольца соответствуют образцам, которые носила элита Меровингов.