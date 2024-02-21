Редкое золотое кольцо царской семьи обнаружено в Ютландии
Археологи из Национального музея Дании впервые показали редкое золотое кольцо, обнаруженное на территории региона Ютландия, на юго-западе страны. Эксперты считают, что оно принадлежало неизвестному представителю правящей элиты, связанному с династией Меровингов.
Удивительная находка, как сообщает Heritage Daily, указывает на ранее неизвестную историкам княжескую семью, которая правила в Юго-Западной Ютландии. Более того, эта семья, вероятно, имела прочные связи с правителями Франции из знаменитой династии Меровингов.
Из представленного описания следует, что кольцо изготовлено из 22-каратного золота. Оно украшено полудрагоценным камнем, разновидностью граната. В его стилистике использованы две спирали и ручки-трилистники, характерные для украшений франков V-VI веков нашей эры. Однако франкское кольцо было обнаружено не во Франции, а в Дании, в городке Эммерлеве. Всего в двух километрах от места находки расположены остатки замка. Поэтому, считают археологи, находка позволяет предположить, что этот район был центром правящей элиты на протяжении сотен лет.
"Кольцо, вероятно, указывает на присутствие в этом районе ранее неизвестной княжеской семьи, имеющей тесные связи с Меровингами - семьей, которая управляла королевством во Франции", - цитирует издание сообщение для прессы Национального музея Дании.
В свою очередь Кирстин Поммергор, инспектор Национального музея, объяснила, что форма и художественный стиль кольца соответствуют образцам, которые носила элита Меровингов.
А вот украшающий кольцо гранат является хорошо известным символом власти, распространенным в скандинавских странах. Кольца Меровингов обычно украшались своего рода бляшкой, они напоминали перстни с печаткой. Это означает, что хотя найденное кольцо и было изготовлено в стилистике франков, оно должно было служить символом власти именно согласно скандинавской традиции. Ученые предполагают, что это мог быть дипломатический подарок либо свидетельство брачного союза, заключенного между Меровингами и неизвестной правящей скандинавской семьей.