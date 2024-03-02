Предок тираннозавра и гигантский лебедь: пять российских динозавров

Немногие знают об этом, но в России тоже находят ископаемые останки динозавров: причем некоторые из них настолько редки, что их открытия представляют исключительную ценность для науки. Рассказываем о пяти российских динозаврах и том, чем они примечательны.

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Кулиндадромей

Пернатый динозавр получил научное имя «кулиндадромей забайкальский» не зря. Ископаемые останки этого животного впервые были обнаружены в России, причем палеонтологи нашли не только кости, но и отпечатки мягких тканей. Именно это помогло выяснить, что кулиндадромей был почти целиком покрыт перьями. Ученые полагают, что перья помогали рептилии сохранять тепло, а также играли важную роль в брачных ритуалах.

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Килеск

Далекий предок тираннозавра и один из древнейших хищных динозавров получил свое имя из хакасского языка: слово «килеск» означает «ящерица». По сравнению с тираннозавром он сравнительно маленький, но и появился килеск за десятки миллионов лет до своего огромного потомока.

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Волгатитан

А точнее, волгатитан симбирский — травоядный динозавр, относящийся к роду гигантов-завроподов. Назван он, как можно догадаться, в честь реки Волги, на берегу которой нашли окаменелые останки, и Симбирска — так раньше назывался Ульяновск. Долго время ученые считали, что 17-тонный исполин обитал только на территории Южной Америки, но теперь мы знаем, что это не так.

Олоротитан

Олоротитан, или «гигантский лебедь» в переводе с латыни, был найден в Амурской области. Примечательно, что он был первым скелетом динозавра, найденным в естественном сочленении на территории России. 10-метровая рептилия отличалась необычной формой гребня, который венчал череп, и необычайно большим числом шейных позвонков (18 против типичных для рода 15).

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Пситаккозавр

Пситаккозавр, также известный как «динозавр-попугай», был одним из самых распространенных динозавров на территории современной России. В деревне Шестаково ему даже поставили памятник, т.к. там были открыты одни из крупнейших залежей ископаемых динозавров. Ученые нашли немало останков детенышей пситаккозавра, из-за чего палеонтологи полагают, что эти рептилии могли воспитывать подрастающих особей коллективно в своеобразных «яслях».