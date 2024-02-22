Acer выпустила ноутбуки Swift Edge 16 и Swift Go 14

Acer представила две новые модели ноутбуков: Swift Edge 16 и Swift Go 14. Новинки обладают процессорами AMD Ryzen 8040, встроенной графикой Radeon и модулем нейронной обработки Ryzen AI (NPU) для встроенной поддержки искусственного интеллекта.

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Acer Swift Edge 16 (SFE16-44)

Acer Swift Edge 16 оснащён 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3200×2000 пикселей, частоту обновления 120 Гц и имеет сертификацию DisplayHDR True Black 500 которая. Экран обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3. Ноутбук имеет корпус из магниево-алюминиевого сплава. Толщина составляет всего 12,95 мм, вес – 1,23 кг.

Лэптоп работает на базе 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 8840U в сочетании с графикой AMD Radeon 780M и AMD Ryzen AI. Объём оперативной памяти LPDDR5 составляет до 32 ГБ, объём твердотельного накопителя PCIe 4.0 – до 2 ТБ. Имеется веб-камера с разрешением 1440p, динамики и микрофон.

Ёмкость аккумулятора достигает 54 Втч. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7,и оснащён портом HDMI 2.1, двумя портами USB Type-C (с поддержкой USB4), двумя USB Type-A и слотом для карты MicroSD. Функции безопасности включают защиту Microsoft Pluton от киберугроз.

Acer Swift Go 14 (SFG14-63)

Swift Go 14 подходит для требовательных рабочих нагрузок и обеспечит более высокую производительность по сравнению со Swift Edge 16. Лэптоп получил 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880×1800 пикселей. Есть вариант с IPS-дисплей с разрешением 2240×1400 пикселей или 1920×1200 пикселей.

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Ноутбук оснащён 8-ядерным процессором AMD Ryzen 9 8945HS, графикой AMD Radeon 780M и Ryzen AI, что обеспечивает повышение производительности искусственного интеллекта до 60%. Также имеется до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и твердотельный накопитель M.2 PCIe 4.0 NVMe объёмом 2 ТБ.

Доступны варианты с процессором Ryzen 7 8845HS или Ryzen 5 8645HS, а также со встроенной графикой Radeon 760M или 780M. Имеется веб-камера с разрешением 1440p, динамики и микрофон. Для некоторых моделей (без сомнения, с процессором Ryzen 9) доступна батарея емкостью 65 Втч, в то время как другие будут иметь батарею емкостью 50 Втч. Порты такие же, как на Swift Edge. Размеры: 312,9×217,9×14,9 мм, вес – 1,32 кг.

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