В Китае нашли новый вид титанозавра

Новый вид титанозавра нашли в Китае
Китайские палеонтологи обнаружили частично сохранившийся скелет гигантского динозавра. Он жил в позднемеловую эпоху, 72-66 млн лет назад.
Кости нашли в формации Наньсюн (провинция Цзянси). Скелет состоял из семи шейных и передних спинных позвонков, а также нескольких ребер.
По этим фрагментам ученые определили, что перед ними титанозавр ранее неизвестного науке вида. Ему присвоили научное название Jiangxititan ganzhouensis.
«Jiangxititan ganzhouensis уникален среди азиатских титанозаврообразных», – отметили ученые.
В ходе исследования они отметили особое строение шейных и спинных остистых отростков.
Формация Наньсюн является богатым «месторождением» останков разнообразных позвоночных, включая тероподов, орнитоподов, крокодилов, черепах, ящериц и млекопитающих. Также там сохранилось огромное количество яиц динозавров.
Ученые пришли к выводу, что вид Jiangxititan ganzhouensis появился сравнительно поздно. Это открытие помогло лучше представить разнообразие титанозавров мелового периода, сообщает Historical Biology.
Ранее сообщалось, что останки гигантского динозавра нашли в Аргентине. При жизни он весил около 70 тонн.