В Китае нашли новый вид титанозавра

Китайские палеонтологи обнаружили частично сохранившийся скелет гигантского динозавра. Он жил в позднемеловую эпоху, 72-66 млн лет назад.

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Кости нашли в формации Наньсюн (провинция Цзянси). Скелет состоял из семи шейных и передних спинных позвонков, а также нескольких ребер.

По этим фрагментам ученые определили, что перед ними титанозавр ранее неизвестного науке вида. Ему присвоили научное название Jiangxititan ganzhouensis.

«Jiangxititan ganzhouensis уникален среди азиатских титанозаврообразных», – отметили ученые.

В ходе исследования они отметили особое строение шейных и спинных остистых отростков.

Формация Наньсюн является богатым «месторождением» останков разнообразных позвоночных, включая тероподов, орнитоподов, крокодилов, черепах, ящериц и млекопитающих. Также там сохранилось огромное количество яиц динозавров.

Ученые пришли к выводу, что вид Jiangxititan ganzhouensis появился сравнительно поздно. Это открытие помогло лучше представить разнообразие титанозавров мелового периода, сообщает Historical Biology.