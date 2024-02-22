Ученые воссоздали инструменты для вырубки деревьев доледникового периода

Японские исследователи создали 75 точных копий орудий, которые использовались 50–12 тысяч лет назад для деревообработки. Оказалось, что после вырубки дерева на инструментах остаются макро- и микроскопические следы. Они могут оказаться и на реальных инструментах, датированных 60–30 тысячами лет назад. Это укажет на то, что люди развивали технологии деревообработки значительно раньше, чем считается сейчас. Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science.

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Изменения в технологиях рубки и обработки деревьев в доисторическую эпоху часто были революционными. Например, в эпоху палеолита (2,6 млн – 11 тысяч лет до н.э.) люди использовали древесину для изготовления простых копий. А в эпоху позднего мезолита (11–8 тысяч лет до н.э.) и неолита (6000–3000 лет до н.э.) дерево стало применяться в строительстве домов, колодцев и изготовлении лодок и луков. Принято считать, что активное развитие деревообработки происходило именно в эпоху неолита. Тем не менее некоторые находки намекают, что развитие этой отрасли могло начаться и раньше. В частности, археологи находили заточенные каменные топоры, которые были изготовлены 60–30 тысячами лет назад.

Японские ученые решили выяснить, могли ли эти топоры использоваться для рубки деревьев. Исследователи попытались проанализировать следы на краях шлифованных камней. Для этого они создали 75 точных копий орудий, которые использовались в эпоху раннего верхнего палеолита (50–12 тысяч лет назад). Исследователи отполировали камни и получили заостренные кромки.

Затем команда испытала орудия на 15 разных видах деятельности — валке деревьев, на обработке шкур и разделке мяса и других. Ученые проанализировали следы, оставшиеся на топорах. Оказалось, что удары во время вырубки деревьев оставляют на камне макроскопические трещины, а трение между краем камня и деревом образует микроскопические следы.