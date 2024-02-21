iPhone 16 получит новый микрофон для лучшей работы Siri в iOS 18

Стало известно об улучшении в iPhone 16, которого нет в других смартфонах Apple
По данным аналитика Haitong Джеффа Пу, модели iPhone 16 будут оснащены улучшенными микрофонами с усиленным отсечением шумов, что позволит устройствам более четко улавливать голоса пользователей. Об этом сообщает издание MacRumors.
Обновление должно улучшить точность работы Siri, которая, как ожидается, будет дополнена возможностями генеративного искусственного интеллекта с выходом iOS 18.
Пу предполагает, что некоторые функции генеративного искусственного интеллекта iOS 18 будут реализованы только в iPhone 16. Это обусловлено не только новым микрофоном, но и более крупными нейропроцессорами Neural Engine в чипах A18 и A18 Pro.
MacRumors пишет, что косвенно прогноз Пу подтверждают и другие слухи. Например, прежде инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что модернизированные микрофоны на моделях iPhone 16 могут «значительно улучшить работу Siri». По его словам, помимо более эффективного отсеивания шумов, новые микрофоны будут обладать лучшей водонепроницаемостью.
Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18 на WWDC в июне 2024 года. Тогда же, вероятно, компания раскроет подробности об ИИ-функциях операционной системы.