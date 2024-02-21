iPhone 16 получит новый микрофон для лучшей работы Siri в iOS 18

По данным аналитика Haitong Джеффа Пу, модели iPhone 16 будут оснащены улучшенными микрофонами с усиленным отсечением шумов, что позволит устройствам более четко улавливать голоса пользователей. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Обновление должно улучшить точность работы Siri, которая, как ожидается, будет дополнена возможностями генеративного искусственного интеллекта с выходом iOS 18.

Пу предполагает, что некоторые функции генеративного искусственного интеллекта iOS 18 будут реализованы только в iPhone 16. Это обусловлено не только новым микрофоном, но и более крупными нейропроцессорами Neural Engine в чипах A18 и A18 Pro.

MacRumors пишет, что косвенно прогноз Пу подтверждают и другие слухи. Например, прежде инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что модернизированные микрофоны на моделях iPhone 16 могут «значительно улучшить работу Siri». По его словам, помимо более эффективного отсеивания шумов, новые микрофоны будут обладать лучшей водонепроницаемостью.