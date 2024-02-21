Microsoft намерена снизить зависимость от ИИ-чипов Nvidia

Глава Microsoft Сатья Наделла обратился к гендиректору Fungible Inc., стартапу, который корпорация не так давно приобрела, с просьбой усилить производство сетевых карт для повышения эффективности серверного чипа Maia AI.

Это является реализацией задач Microsoft по максимальному сокращению зависимости от Nvidia как производителя ИИ-чипов, контролирующего значительную часть рынка. Если у Microsoft получится реализовать эти планы, то компания сможет разрабатывать собственное оборудование для повышения надёжности, экономичности и производительности как серверных чипов, так и ЦОД.