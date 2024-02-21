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Microsoft намерена снизить зависимость от Nvidia в производстве ИИ-серверов

Глава Microsoft Сатья Наделла обратился к гендиректору Fungible Inc., стартапу, который корпорация не так давно приобрела, с просьбой усилить производство сетевых карт для повышения эффективности серверного чипа Maia AI.

Microsoft намерена снизить зависимость от ИИ-чипов Nvidia
© globallookpress.com

Это является реализацией задач Microsoft по максимальному сокращению зависимости от Nvidia как производителя ИИ-чипов, контролирующего значительную часть рынка. Если у Microsoft получится реализовать эти планы, то компания сможет разрабатывать собственное оборудование для повышения надёжности, экономичности и производительности как серверных чипов, так и ЦОД.

По мнению опрошенных Reuters аналитиков, у Microsoft на разработку такого оборудования уйдёт как минимум год, но это позволит повлиять не только на конкуренцию, но и сократит время, которое необходимо OpenAI для обучения своих моделей на серверах Microsoft. Кроме того, новые возможности Microsoft сократят расходы на обучение ИИ.

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