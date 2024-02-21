У США возникли проблемы с деньгами на доставку грунта с Марса

Доставка образцов почвы с Марса на Землю - один из главных приоритетов исследовательской программы NASA, которую проводит марсоход Perseverance. Однако эта амбициозная программа может стать жертвой сокращения бюджета, отмечается в статье, опубликованной на Phys.org.

Марсоход был изготовлен Лабораторией реактивного движения в Пасадене, Калифорния.

В феврале 2021 года Perseverance в автоматическом режиме совершил посадку на Марс в районе кратера Езеро. После этого марсоход отправил на Землю первые фотографии с планеты и аудиозапись со звуками марсианского ветра. Сообщалось, что в течение двух лет он проедет по Марсу примерно 15 километров.

По мнению ученых, миссия Perseverance способна дать ответ на вопрос, существовала ли когда-то жизнь на Марсе.

Perseverance собирает и сохраняет образцы марсианской почвы. Но в последнее время американские законодатели активно спорят, возможно ли вернуть их на Землю для изучения в условиях ограниченного бюджета.

Серьезные вопросы о жизнеспособности миссии возникли после внутренней проверки NASA, которая определила, что программа займет больше времени и будет стоить гораздо больше (как минимум на три миллиарда долларов), чем планировалось изначально. На прошлой неделе Лаборатория реактивного движения объявила о масштабных увольнениях, которые затронут восемь процентов персонала.

Палата представителей, контролируемая Республиканской партией, встала на сторону президента-демократа Джо Байдена, предложив полное финансирование программы. Однако контролируемый демократами Сенат выступает за то, чтобы деньги направили на другие проекты.

В отчете Сената сказано, что если NASA не сможет выполнить цели миссии в рамках запланированного бюджета в 5,3 миллиарда долларов - необходимо будет либо сократить масштабы исследования, либо полностью отменить миссию. Член палаты представителей Джуди Чу возражает, что образцы, собранные Perseverance, стали бы «самой захватывающей» серией образцов в распоряжении человечества.