У США возникли проблемы с деньгами на доставку грунта с Марса
Доставка образцов почвы с Марса на Землю - один из главных приоритетов исследовательской программы NASA, которую проводит марсоход Perseverance. Однако эта амбициозная программа может стать жертвой сокращения бюджета, отмечается в статье, опубликованной на Phys.org.
Марсоход был изготовлен Лабораторией реактивного движения в Пасадене, Калифорния.
В феврале 2021 года Perseverance в автоматическом режиме совершил посадку на Марс в районе кратера Езеро. После этого марсоход отправил на Землю первые фотографии с планеты и аудиозапись со звуками марсианского ветра. Сообщалось, что в течение двух лет он проедет по Марсу примерно 15 километров.
По мнению ученых, миссия Perseverance способна дать ответ на вопрос, существовала ли когда-то жизнь на Марсе.
Perseverance собирает и сохраняет образцы марсианской почвы. Но в последнее время американские законодатели активно спорят, возможно ли вернуть их на Землю для изучения в условиях ограниченного бюджета.
Серьезные вопросы о жизнеспособности миссии возникли после внутренней проверки NASA, которая определила, что программа займет больше времени и будет стоить гораздо больше (как минимум на три миллиарда долларов), чем планировалось изначально. На прошлой неделе Лаборатория реактивного движения объявила о масштабных увольнениях, которые затронут восемь процентов персонала.
Палата представителей, контролируемая Республиканской партией, встала на сторону президента-демократа Джо Байдена, предложив полное финансирование программы. Однако контролируемый демократами Сенат выступает за то, чтобы деньги направили на другие проекты.
В отчете Сената сказано, что если NASA не сможет выполнить цели миссии в рамках запланированного бюджета в 5,3 миллиарда долларов - необходимо будет либо сократить масштабы исследования, либо полностью отменить миссию. Член палаты представителей Джуди Чу возражает, что образцы, собранные Perseverance, стали бы «самой захватывающей» серией образцов в распоряжении человечества.
Миссия по доставке образцов была бы сложной, отмечает Phys.org. Сначала Perseverance пришлось бы доставить материалы на посадочный модуль, оснащенный ракетой. После его запуска образцы потребовалось бы собрать орбитальному космическому кораблю и доставить на Землю с целевой датой входа в атмосферу в 2033 году. Если миссию все-таки решат завершить, речь будет идти о первом в истории запуске с другой планеты.