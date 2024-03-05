4 гаджета, которые могут заменить смартфоны в будущем

Тяжело представить жизнь без смартфонов, но, по факту, они вошли в современный обиход сравнительно недавно. И скоро их могут сменить другие виды электронных устройств. Портал howtogeek.com рассказал, какие гаджеты потенциально могут заменить собой мобильные телефоны.

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Прищепные ИИ-аксессуары

Стартап Humane AI разработал концепцию своего рода электронной броши, которая цепляется на одежду и дает своему носителю прямой доступ к ChatGPT. Т.к. чат-бот теперь умеет видеть и слышать, с ним можно общаться голосом и показывать ему окружающий мир при помощи встроенной камеры. Устройство также обладает лазерным проектором, который позволяет проецировать информацию или настройки прямо на руку пользователя.

Нечто подобное теоретически может заменить собой большую часть функций смартфона. Но, конечно, одна из главных проблем ИИ-броши в том, что таким устройством тяжело пользоваться в тайне: разговор с чат-ботом будет слышен всем окружающим.

Гарнитуры дополненной реальности

AR-гарнитуры по типу Apple Vision Pro уже не являются чем-то из области научной фантастики. Подобные устройства позволяют проецировать любое количество виртуальных экранов, причем контролировать их можно как голосом, так и при помощи виртуальных кнопок. Конечно, со стороны это смотрится немного странно, но тем не менее. Раньше и на беспроводные гарнитуры для мобильных телефонов посматривали косо.

Умные очки

Здесь можно возразить, что последнее поколение умных очков никак не может заменить смартфоны, т.к. устройства фактически бесполезны без прямого подключения к телефону. Но это, возможно, всего лишь вопрос времени. Технологию умных очков можно соединить с неким аналогом смартфона без экрана, который помещается в карман. Иными словами, потенциал у идеи есть.

Умные часы

Да, умные часы — по умолчанию аксессуар для смартфонов, но, в теории, если вы вдруг забудете мобильник дома, то они справятся почти со всеми его задачами. Apple Watch Ultra, по факту, наручный смартфон без камеры. Если вам не нужны большие экраны, характерные для современных смартфонов, то умные часы — вполне рабочий способ получить примерно те же функции в более элегантной форме.