Ученые разгадали молекулярную загадку спячки млекопитающих

Датские исследователи из Копенгагенского университета изучили молекулярные механизмы, лежащие в основе механизма зимней спячки крупных и мелких млекопитающих. Статья опубликована в научном журнале eLife.

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Во время спячки или гибернации животные замедляют свой обмен веществ и полагаются на накопленные запасы энергии. Однако до недавнего времени ученые мало знали о клеточных процессах в организмах зверей в период зимнего сна.

Команда проанализировала метаболизм крупных зверей и мелких зверей, взяв в качестве модели черного и бурого медведей, а также суслика и садовую соню. Результаты показали, что решающую роль в регулировании энергопотребления при гибернации играет миозин — один из белков, участвующий в сокращении мышц. Во время сна этот элемент помогает вырабатывать энергию без активации мышечной дрожи.