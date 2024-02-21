Эксперт объяснил, почему современные миссии на Луну часто терпят крах

16 февраля США отправили к Луне новый спускаемый модуль — Nova C от компании Intuitive Machines. По первоначальным расчетам, он должен прилуниться в ночь на 22 февраля. Как сообщает РИА Новости, популяризатор космонавтики Павел Шубин оценил шансы миссии на успех и объяснил, почему предыдущие попытки доставить аппарат на спутник Земли заканчивались неудачей.

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Миссия IM-1 с модулем Nova C, также известным как «Одиссей», отправилась в космос на ракете Falcon 9 от Space X. Вскоре после старта и отделения второй ступени, возникли проблемы с ориентацией аппарата. В конечном счете неполадку удалось устранить, сейчас модуль работает штатно. По плану, сегодня он выйдет на лунную орбиту, а уже в ночь на 22 февраля приземлится на пике Маллаперт.

В ходе миссии инженеры планируют установить радиомаяк для навигации будущих кораблей, а также две камеры-прототипа радиообсерватории, которую предстоит организовать. Дополнительно ученые надеются протестировать двигательную установку на криогенном метаново-кислородном топливе.

Аппарат отправили в космос в рамках программы NASA по коммерческим полетам на Луну, которую запустили в 2017 году. Как отметил Шубин, затраты на нее сравнительно небольшие, но многое зависит от тщательности подготовки. Он обратил внимание, что частные компании мало рассказывают о своих модулях, больше акцентируя рекламу на сотрудниках.

«Опыта нет, команда новая, с первого раза сложно успешно посадить. Но у них серия из трех аппаратов», — рассуждает Шубин.

Неудачные лунные миссии последних лет стали предметом дискуссии. Все чаще возникает вопрос, почему в прошлом веке прилуниться удавалось, а теперь — нет. По мнению эксперта, из-за продолжительного перерыва в запусках космические державы потеряли ключевые компетенции — опыт приходится нарабатывать заново.

Шубин также отметил принципиальную разницу в подготовке лунных полетов. В прошлом и США, и СССР проектировали сразу серию аппаратов — чтобы отрабатывать полеты.

«Для спутников на Земле есть барокамеры, системы прожига и так далее. Но второй Луны нет. Приходится несколько аппаратов разбить, потому что возникает много нюансов, о которых мы не знаем», — сказал популяризатор.

В пример он привел «Луну-9». Перед успешной мягкой посадкой советские инженеры провели 11 неудачных попыток. Схожая ситуация и с американскими «Рейнджерами» — все аппараты первого поколения разбились. Схожая ситуация и с «Сюрвейерами» — они тоже прилунялись «через раз».

Шубин также обратил внимание, что за годы изменились не только технологии, но и концепция освоения Луны. Если раньше было достаточно просто совершить посадку, то начиная с «Луны-16» важнее стало ее место. Аппараты начали создавать под определенную зону спутника, что добавляет сложностей. Например, «Луну-25», разбившуюся в августе 2023 года, нацеливали ближе к полюсу Луны.

Существуют проблемы и с современными технологиями. Например, для высокоточного прилунения требуются специальные камеры с функцией распознавания поверхности — они заменяют пилота. Метод новый и пока неотработанный — недавно он погубил индийский «Чандраян-2».