Журналисты развеяли один из главных мифов об iPhone
Привычка закрывать «работающие» в фоне приложения на iOS является бесполезной, поскольку она не ускоряет работу смартфона и не экономит заряд аккумулятора.
Об этом сообщает издание Gizmodo.
«Закрытие фоновых приложений ничего не дает, поскольку эти приложения на самом деле не работают. На техническом уровне большинство фоновых приложений по сути заморожены, и iOS система просто отображает их скриншоты для обеспечения единообразия», – заявили в Gizmodo.
В своем утверждении журналисты ссылаются на сообщение вице-президента Apple по разработке программного обеспечения Крейга Федериги от 2016 года. В нем топ-менеджер заявил, что фоновые приложения не влияют на работу аккумулятора и быстродействие смартфона.
Была ли такая специфика предусмотрена в iOS изначально или появилась со временем, неизвестно. В принципе же мультизадачность в мобильной операционной системе Apple появилась только в 2010 году с выходом iOS 4.
Распространяется ли принцип «заморозки» приложений в фоне на Android, также не сообщается.