Журналисты развеяли один из главных мифов об iPhone

Привычка закрывать «работающие» в фоне приложения на iOS является бесполезной, поскольку она не ускоряет работу смартфона и не экономит заряд аккумулятора.

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Об этом сообщает издание Gizmodo.

«Закрытие фоновых приложений ничего не дает, поскольку эти приложения на самом деле не работают. На техническом уровне большинство фоновых приложений по сути заморожены, и iOS система просто отображает их скриншоты для обеспечения единообразия», – заявили в Gizmodo.

В своем утверждении журналисты ссылаются на сообщение вице-президента Apple по разработке программного обеспечения Крейга Федериги от 2016 года. В нем топ-менеджер заявил, что фоновые приложения не влияют на работу аккумулятора и быстродействие смартфона.

Была ли такая специфика предусмотрена в iOS изначально или появилась со временем, неизвестно. В принципе же мультизадачность в мобильной операционной системе Apple появилась только в 2010 году с выходом iOS 4.