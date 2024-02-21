Зонд New Horizons оценил количество пыли в Поясе Койпера

Зонд New Horizons, который сейчас находится во внешней области Солнечной системы, помог ученым получить новые данные о Поясе Койпера. Эта дискообразная область за орбитой Нептуна содержит множество ледяных тел. Информация, переданная зондом, показывает, что она может быть гораздо более обширной, чем принято считать.

© Мир 24

New Horizons – первый аппарат, который проводит прямые измерения межпланетной пыли далеко за пределами Нептуна и Плутона. Считается, что Пояс Койпера начинается на расстоянии 30 астрономических единиц от Солнца. Его истинные размеры остаются неизвестными.

Зонд New Horizons в настоящее время достиг области 45-55 а.е. Ученые полагали, что в этом области пыль должна редеть. Но пылеуловитель Venetia Burney (SDC) выявил гораздо больше частиц, чем ожидали исследователи.

Вероятнее всего, пыль образовалась при столкновении космических тел. Ученые предположили, что Пояс может содержать неизвестную и весьма значительную популяцию объектов, производящих частицы.

Исследователи предположили, что внешняя граница Пояса Койпера может проходить на расстоянии 80 а.е. от Солнца. Они рассчитывают получить дополнительные данные от New Horizons, который продолжает удаляться от центра Солнечной системы к ее краям, сообщает The Astrophysical Journal Letters.