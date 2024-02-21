Редактор англоязычных текстов внедрен в сервис "Яндекс Переводчик". Он работает на основе нейросети YandexGPT и доступен в десктопной версии переводчика, сообщили в пресс-службе "Яндекса".

© «Яндекс»

"В "Яндекс Переводчике" появился редактор англоязычных текстов. Он работает на основе нейросети YandexGPT. Она поможет улучшить текст, перепишет его в нужном стиле и исправит ошибки", - рассказали в пресс-службе.

В компании сообщили, что функциями можно воспользоваться в новом разделе "Редактор", который стал доступен для всех пользователей в десктопной версии. Нейросеть YandexGPT, как рассказали в "Яндексе",предложит улучшенный вариант написанного текста, не исказив его изначальный смысл.

"Функцию можно применить как на весь текст, так и на отдельные предложения - достаточно выделить нужный фрагмент", - добавили в пресс-службе.