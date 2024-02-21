Астрономы открыли самую маленькую звезду из всех известных

Ученые обнаружили самую маленькую звезду во Вселенной. Она входит в двойную систему и делает полный оборот вокруг своего спутника всего за 20,5 минут.

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Системе присвоили название TMTS J0526. Она расположена на расстоянии 2760 световых лет от Земли.

Радиус звезды J0526B всего в 7 раз больше земного. Для сравнения: радиус в Юпитера в 11,2 раза больше земного, Сатурна – в 9,5 раз. При этом звезда вмещает в себя примерно треть массы Солнца, так что весит в 350 раз больше Юпитера.

Второй объект системы J0526A – белый карлик, чья масса составляет 74% массы Солнца. Он крупнее своего партнера и богат углеродом и кислородом. Белые карлики – финальная стадия эволюции звезд, подобных Солнцу, недостаточно массивных, чтобы превратиться в сверхновую.

Оба объекта вращаются вокруг друг друга каждые 20,5 минуты, что является рекордно коротким периодом для двойных звездных систем.

Ученые предположили, что легкие субкарликовые звезды, такие как J0526B, шли по особому эволюционному пути. Обнаружение большего количества таких объектов и наблюдение за ними позволит лучше понять их свойства, сообщает Nature Astronomy.