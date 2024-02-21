В iOS 17.4 добавят статус состояния аккумулятора iPhone

Пользователи iPhone 15 и iPhone 15 Plus смогут легко оценить состояние своей батареи благодаря небольшому изменению в настройках, которое появилось в iOS 17.4.

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Нововведение коснется и моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Теперь, открыв меню «Настройки» и перейдя в раздел «Батарея», пользователь увидит под словами «Состояние батареи» быстрый статус аккумулятора, например, «Нормально».

Для получения более подробной информации о состоянии батареи пользователю больше не нужно будет нажимать на кнопку «Состояние батареи и зарядка».

PhoneArena

При нажатии на кнопку «Состояние батареи» владельцы iPhone 15 смогут увидеть дату изготовления батареи, дату первого использования, количество циклов зарядки и максимальную емкость.